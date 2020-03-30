TOKİ Yeni Mahalle ihalesi yarın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Aliağa Yeni Mahalle’de inşa edeceği 614 konut projesi için ihaleye çıkıyor. Yarın saat 14.30’da gerçekleştirilecek ihale kapsamında 614 konutun yanı sıra 32 adet dükkan, 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor. İhalenin yapılacağı adres ve ihaleye katılabilme şartları TOKİ resmi internet sayfası ve EKAPüzerinden paylaşılıyor.