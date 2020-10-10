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    10.10.2020 - 07:00 |

    Top 100 ödülü Bodrum’un

    Sürdürülebilir turizm alanında dünyanın en büyük ortaklığı olan Green Destinations’ın pandemi dolayısıyla bu yıl online olarak gerçekleştirdiği 5. konferansında Bodrum’a ‘Sürdürülebilir Destinasyon Top 100’ ödülü verildi.

    Top 100 ödülü Bodrum’un

    Sürdürülebilir turizm alanında dünyanın en büyük ortaklığı olan Green Destinations’ın pandemi dolayısıyla bu yıl online olarak gerçekleştirdiği 5. konferansında Bodrum’a ‘Sürdürülebilir Destinasyon Top 100’ ödülü verildi. Belediye, kaliteli kıyı programına dahil olan Bitez’de yürüttüğü uygulamalarla ödülün sahibi oldu. Konferansa katılan Başkan Ahmet Aras, belediyenin sürdürülebilir kıyı turizmi konusundaki uygulamalarını ve hedeflerini anlattı. Öte yandan belediye ekipleri, mavi ile yeşil birleştiği koyları atıklardan arındırdı. Doğadan 75 torba çöp çıktı.

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