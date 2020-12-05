Toparlanmayı sürdürmeliyiz

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki 6.7’lik ekonomik büyümeyi değerlendirdi. Sanayideki 6.4’lük büyümenin sevindirici olduğunu dile getiren Yorgancılar, “Gelinen noktada devletin rollerinin yeniden tanımlanması, ekonomi politikalarında paradigmal dönüşümün sağlanması, olası yeni salgınlar nedeniyle de yatırım önceliklerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Zira, dünün bakış açıları ve stratejilerinin işe yaramadığını görüyoruz” dedi. Büyümenin sürdürülebilmesi için bazı önerilerde bulunan Yorgancılar, şöyle devam etti:

Hibe ve kredi desteği

“Salgın sürecinde çok sayıda vatandaşın ve firmanın gelirlerinde önemli gerileme yaşandı. Belirsizlik hem yatırım hem de tüketim talebini olumsuz etkiliyor. Fiili ve potansiyel işsizlik oldukça yüksek düzeylere yükseldi. Bu nedenle; ihracat ve istihdama odaklanılmalı, bir an önce döviz kurlarında istikrar sağlanmalı, zordaki kesimlere hibe, faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları sunulmalı, Eximbank’ın kredi kapasitesi artırılmalı, makro iklim ve politikalar güven vermeli, mikro ve endüstri bazında stratejiler geliştirilmelidir.”