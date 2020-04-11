Toplu ulaşıma Kovid-19 ayarı

Dün itibariyle geçerli olan programa göre ESHOT, 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 arasında normal sefer programına devam edecek. 10.00-16.00 saatleri arasında tüm hatlarda otobüs seferleri saatte bir yapılacak. 21.00’den gece yarısına kadar ise yalnızca 48 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler yapılacak.

Metro programı

Bornova Evka 3 Aktarma Merkezi-Balçova F.Altay Aktarma Merkezi arasında çalışan İzmir Metrosu’nda hafta içi 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak. Cumartesi günleri seferler; 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir olacak. Pazar günleri 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak.

Konak Tramvayı, haftanın her günü 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı; haftanın her günü 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak.

İZBAN programı

İZBAN’da Menemen-Cumaovası hattında 06.00-09.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir karşılıklı seferler devam ediyor. Bu saatler dışında seferler, 24 dakikada bir; Aliağa ve Tepeköy aktarmasız olarak sürüyor.

Hafta sonu vapur yok!

İZDENİZ yolculu ve arabalı vapur seferleri cumartesi ve pazar günleri yapılmayacak. Yolcu gemileri, hafta içi Karşıyaka-Konak hattında 07.30-09.30 ve 17.00-19.00 saatleri arasında, saatte bir çalışacak. Konak-Karşıyaka seferleri ise 08.00-10.00 ve 17.30-19.30 saatleri arasında yine saatte bir olacak. Arabalı vapurlar, hafta içi Bostanlı-Üçkuyular hattında karşılıklı olarak 07.30-09.30 ve 16.30-18.30 saatleri arasında saate bir sefer yapacak. l İZMİR DHA