Toprağın verimini Denizlililer artırıyor

Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, EGS Park Fuar Alanı’nda açıldı. Firma sayısı ve metrekare açısından Türkiye’nin en büyük beş tarım fuarından biri olan etkinliği 16. kez gerçekleştirmenin gurunu yaşadıklarını belirten Orion Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, “Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ziraat oda ve birliklerinin 15 yıldır süren destekleri sayesinde Ege Bölgesi’nin en iddialı tarım ve hayvancılık fuarı olmayı başardık” diye konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya da, “Coğrafi konumu, bitkisel ve hayvansal üretimde arazi varlığı, iş gücü, iklim ve ekolojik özellikleri bakımından bir çok ilde olmayan değerlere sahibiz. İl merkezi sanayi kenti görümündeyken, ilçeler geçimini büyük oranda tarımla sağlıyor” dedi.

Başarı kendiliğinden gelmez

Denizli’nin birçok üründe Türkiye üretiminde birinci, ikinci ve üçüncü sırada yer aldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “81 il arasında birinci olmak kendiliğinden olmaz. Denizli’mizin en büyük özelliği çalışkan, güleryüzlü, gayretli insanları. Bilim ve teknolojiyi sunan fuarlarımızla bu imkânı en iyi şekilde kullanan girişimcilerimiz, tarımda Denizli’mizi lokomotif hale getiriyor. Biz de her zaman üretimin destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.