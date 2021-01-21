Toprak Dede unutulmadı

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) kurucusu Hayrettin Karaca, ölümünün birinci yıl dönümünde Kuşadası’nda anıldı. TEMA Aydın İl Temsilciliği tarafından Güzelçamlı Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda düzenlenen anma töreninde, Karaca için şiirler okunurken çevre temizleme etkinliği de yapıldı.



Törenin açılışında konuşan TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Hayrettin Karaca’nın yaşamını doğaya adamış bir insan olduğunu belirterek, “Türkiye’de erozyonla mücadeleyi temel amaç edinmiş olan Karaca, TEMA’nın kurulmasına öncülük eden ve hayatı boyunca doğa dostu politikalar üreten çok önemli bir insandı. Çevre ve doğa ile ilgili öğreti ve düşünceleri bize çok şey öğretti. TEMA olarak tek amacımız gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya, Türkiye ve çevre bırakabilmek” dedi.



Tören, Hayrettin Karaca anısına okunan şiirlerin ardından yeni üyelere TEMA kartlarının verilmesiyle sona erdi. Ardından çevreciler, ormanlık alandaki çöpleri toplayarak belediye ekiplerine teslim etti.