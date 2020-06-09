Torbalı, mücadelede üretimle yer aldı

Kısıtlama günlerinde zaruri tedarik zincirinin kopmaması adına Torbalı sanayisinin önemli bir rol üstlendi. Yasaktan muaf tutulan çok sayıda işletmenin ilçede yer aldığını belirten torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Gıda, sağlık, hijyen, temizlik, lojistik ve ihracat yapan 20 farklı sektörde 500 firmamız, hafta sonu kısıtlamalarında üretimini sürdürüp tedarik zincirinin kopmaması için fedakarca çalıştı. İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi gereği çalışması zaruri olan firmalara 8 hafta boyunca izin veren Kaymakam Ercan Öter’e de teşekkür ediyoruz” dedi.

İhracatçı firmaların siparişlerinin yetişmesi adına çıkarılan genelgenin önemli bir hizmet sağladığını sözlerine ekleyen Olgun “Tedarik ve lojistik zincirinin devamı adına bu zor süreçte işletmelerimiz hem korona ile mücadele etti hem de zaruri üretimin devamı ve dağıtımı noktasında büyük fedakârlıkta bulundu” diye konuştu.