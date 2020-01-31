31.01.2020 - 07:00 |
Torbalı ve Çeşme’ye modern itfaiye binası
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Torbalı ve Çeşme’de yapılan modern itfaiye binalarının inşaatı tamamlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Torbalı ve Çeşme’de yapılan modern itfaiye binalarının inşaatı tamamlandı. Beş araç kapasiteli Torbalı Çaybaşı İtfaiye Hizmet Binası 3 milyon 750 bin liralık yatırımla, sekiz araç kapasiteli Çeşme İtfaiye Hizmet Binası ise 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçti.
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