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    HaberlerEge Haberleri Torbalı ve Çeşme’ye modern itfaiye binası
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    31.01.2020 - 07:00 |

    Torbalı ve Çeşme’ye modern itfaiye binası

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Torbalı ve Çeşme’de yapılan modern itfaiye binalarının inşaatı tamamlandı.

    Torbalı ve Çeşme’ye modern itfaiye binası

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Torbalı ve Çeşme’de yapılan modern itfaiye binalarının inşaatı tamamlandı. Beş araç kapasiteli Torbalı Çaybaşı İtfaiye Hizmet Binası 3 milyon 750 bin liralık yatırımla, sekiz araç kapasiteli Çeşme İtfaiye Hizmet Binası ise 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçti.

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