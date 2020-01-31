Torbalı ve Çeşme’ye modern itfaiye binası

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Torbalı ve Çeşme’de yapılan modern itfaiye binalarının inşaatı tamamlandı. Beş araç kapasiteli Torbalı Çaybaşı İtfaiye Hizmet Binası 3 milyon 750 bin liralık yatırımla, sekiz araç kapasiteli Çeşme İtfaiye Hizmet Binası ise 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçti.