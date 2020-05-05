Torunlu’da, dere taşkını önlenecek

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Torunlu Mahallesi’nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntılarına karşı önlem alınırken, suyun akışını engelleyecek maddeler de uzaklaştırıldı. Mahalle Muhtarı Lütfi Alpaslan çalışmanın taşkınlara engel olması açısından önemli olduğunu dile getirdi.