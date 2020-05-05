05.05.2020 - 07:00 |
Torunlu’da, dere taşkını önlenecek
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Torunlu Mahallesi’nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Torunlu Mahallesi’nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntılarına karşı önlem alınırken, suyun akışını engelleyecek maddeler de uzaklaştırıldı. Mahalle Muhtarı Lütfi Alpaslan çalışmanın taşkınlara engel olması açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.