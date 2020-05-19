‘Trafik sıkışmayacak’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde hızlanan asfalt serim çalışmalarını inceledi; bir de müjde vererek Gaziemir’deki alışveriş merkezinin önünden Konak istikametine doğru yolu bir şerit genişletip trafiği rahatlatacaklarını açıkladı. Aynı uygulama, Altınyol’dan Alsancak’a gidişte Meles ağzında da yapılıyor. Ekipler, dört günlük kısıtlamayı değerlendirip kenti şantiyeye çevirdi.

Otopark olacak

Başkan Soyer, İZBETON işçileri tarafından sıcak havaya rağmen Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Büyükşehir, AVM’nin hemen bitişiğindeki boş alanı da otoparka dönüştürüyor. Soyer, “Otopark, çok büyük bir rahatlama sağlayacak. Hem İZBAN’ı, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar için ‘park et, devam et’ demiş olacağız, hem de bu alışveriş merkezinin sıkışıklığını büyük ölçüde hafifletmiş olacağız. Burada ayrıca 40 adet de motosiklet ve bisiklet park yeri olacak” dedi. Soyer, Karşıyaka’da da, Tersane Mahallesi’ni Alaybey Mahallesi’ne bağlayan 1675 Sokak’ta, asfalt serim çalışması yapan işçileri ziyaret etti. Soyer, Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da katılımıyla, Meles Deltası’nda yeni inşa edilen ve tamamlandığında Sasalı Kuş Cenneti’ne kadar kesintisiz bir ulaşım sağlayacak olan 850 metre uzunluğundaki bisiklet yolunu da gezdi. Burada da Alsancak yönüne gidişte bir şerit daha açılacak.

‘Hayat, iki teker üzerinde’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normalleşme süreciyle artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırıyor. Bisikletiyle rotaları gezen Soyer, “Salgının yayılım hızı düştükten sonra, toplu ulaşımın daha az kullanılması öngörülüyor. O nedenle iki teker üzerinde hayatı teşvik etmek için kent içindeki birçok arterde yeni bisiklet yolları yapımına başladık” dedi. Paylaşımlı bisiklet yolları bisiklet şeritleri projeleriyle trafik yoğunluğunun azaltılması hedefliyor. Bisiklet şeridi uygulaması, Karşıyaka’da Girne Bulvarı, Gün Sazak Bulvarı, Konak’ta Gazi Bulvarı ve Bayraklı’da Manas Bulvarı’nda devreye alınacak.