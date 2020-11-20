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    20.11.2020 - 07:00 |

    Trafodan sanat

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokak’ta bulunan elektrik trafolarını birer sanat eserine dönüştürüyor.

    Trafodan sanat

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokak’ta bulunan elektrik trafolarını birer sanat eserine dönüştürüyor. Estetik olarak kötü görünümde olan trafoları rengarenk resimlerle süsleyen Büyükşehir, ardından da aydınlatma çalışmasıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuyor. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Kötü görünüm sona eriyor” dedi.

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