Tripolis imar planına onay

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı Başkan Osman Zolan önderliğinde yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan Tripolis Antik Kenti 1/5000 ve 1/1000’lik koruma amaçlı imar planı konusu görüşüldü. Buldan’ın Yenicekent Mahallesi’nde yer alan Tripolis’in insan elinin değmediği bir antik kent olarak bugüne dek ulaştığını belirten Başkan Zolan, “Buldanımız tekstiliyle, tarımıyla ve birçok güzellikleriyle değerli bir ilçemiz. Bu antik kentle de değeri kat kat artıyor” dedi. Koruma amaçlı imar planı hazırlama sürecinde Ankara’da birçok önemli görüşme yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Hem Tripolis’i koruyup hem de Buldanımıza güzellik katarak, tarihimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Denizli Kart’ta HES kodu entegrasyonu

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu, 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer “Denizli Kart” sahipleri için vize dönemi başladı. Son vize tarihi 30 Kasım olarak açıklandı, kartların HES koduyla da entegre edileceği, bu nedenle vatandaşların yanında HES kodu ile gelmesi gerektiği belirtildi.