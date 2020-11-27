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    HaberlerEge Haberleri TSE’den ‘güvenli’ belgesi
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    27.11.2020 - 07:00 |

    TSE’den ‘güvenli’ belgesi

    Pandemi sürecinde aldığı önlemlerle üyelerine önemli hizmetler sunan Torbalı Ticaret Odası (TTO) TSE denetimi sonucunda ‘Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ aldı.

    TSE’den ‘güvenli’ belgesi

    Pandemi sürecinde aldığı önlemlerle üyelerine önemli hizmetler sunan Torbalı Ticaret Odası (TTO) TSE denetimi sonucunda ‘Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ aldı. İzmir’de bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ilçe odası ve Torbalı’daki ilk kurum olduklarını ifade eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Akredite bir oda olarak bu güvenli hizmet belgesiyle örnek bir kurum olmak istiyoruz. Yaklaşık 10 aydır pandeminin üyelerimize etkilerini en aza indirmek için tüm kuruluşlarla birlikte çabalıyoruz” dedi.

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