TSYD Kupası’nın sahibi Arkasspor

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-22 ve 25-20’lik skorlarla sona erdi. Arkasspor’a şampiyonluk kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi. Günün diğer maçında Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. TFL Altekma’nın ikinci olduğu turnuvada Afyon Bld üçüncü, İnegöl Bld dördüncü sırayı aldı.