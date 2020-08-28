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    HaberlerEge Haberleri TSYD Kupası’nın sahibi Arkasspor
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    28.08.2020 - 00:00 |

    TSYD Kupası’nın sahibi Arkasspor

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın üçüncü ve son gününde Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma’yı 3-0 mağlup eden Arkasspor, 3’te 3 yaparak şampiyon oldu.

    TSYD Kupası’nın sahibi Arkasspor

    İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-22 ve 25-20’lik skorlarla sona erdi. Arkasspor’a şampiyonluk kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi. Günün diğer maçında Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. TFL Altekma’nın ikinci olduğu turnuvada Afyon Bld üçüncü, İnegöl Bld dördüncü sırayı aldı.

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