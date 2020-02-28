TSYD ‘Yılın Spor Ödülleri’ dağıtıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 8. TSYD Ege’de Yılın Spor Ödülleri’ni kazananlar törenle ödüllerini aldı. 2019’daki spor organizasyonlarına ilişkin yapılan değerlendirmenin ardından seçilen yılın takımları, yılın teknik direktörü, yılın antrenörleri, yılın sporcuları ve olimpiyat onur ödüllerini kazananlara ödülleri Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle verildi. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, yaptığı konuşmada, İzmir’de sporun ve spor kültürünün gelişmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştirdiklerini söyledi. Okumuş, “Ege’de yılın spor ödülleri organizasyonuna 8 yıl önce başlamıştık. Belirli kriterlere dayanan isimlere ödül verilmesi, bizleri uluslararası alandaki müsabakalarda gururlandıran sporcularımıza taltifte bulunmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Minik bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Aynı şekilde Ege’ye şampiyonluk sevinci yaşatan Denizlispor ve Menemenspor takımları da yılın takımları oldu” dedi. Okumuş, organizasyona önemli destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

Ödül alanlar

Yılın Takımları: Ekol Göz Menemen, Yukatel Denizlispor. Yılın Teknik Direktörü: Yücel İldiz (Eski Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü), Yılın Antrenörleri: Özgür-Aysel Gümüşlü (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başaran Nazlı Savranbaşı’nın antrenörleri), Türker Oktay (Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak ilki başaran milli sporcu Emre Sakçı’nın antrenörü) Olimpiyat Onuru Ödülleri: İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan (Cimnastik), Emre Sakçı (Yüzme), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü) Ege’de Yılın Sporcuları: Kerem Kamal (Güreş), Derin Baytur, Okyanus Arıkan, Can Ertürk (Yelken), Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş (Cimnastik)