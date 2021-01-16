TTO, pandemiyle mücadelede başarılı

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, 2021’in ilk meclis toplantısında, geçen yılın değerlendirmesini yaptı. Üye memnuniyetinin yüzde 96’ya çıktığını ifade eden Olgun, “Pandemi sürecinde insiyatif aldık. Devletimizin en başta açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında üyelerimizin desteklerden faydalanmaları için çalışmalar yaptık. Kısıtlama günlerinde büyük bir özveri ile Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ile birlikte tedarik zincirinin durmaması için çalışması zaruri firmalarımıza izin belgelerini dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz” dedi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde her üyenin sıkıntısını çözmeye çalıştıklarını belirten Olgun, şöyle konuştu:

Üye sayısı 3 bin 500’e yükseldi

“Üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını gözeterek almış olduğumuz önlemler sonucunda TSE’nin odamızda yapmış olduğu denetim ile Güvenli Hizmet Belgesini almaya hak kazandık. Hem oda bölümümüzde hem de ticaret sicil bölümümüzde bazı belgeleri internet üzerinden vermeye başladık. Online bir şekilde üyelerimize hem eğitim hem de bilgilendirme seminerleri düzenledik. Üye sayımız pandemiye rağmen artarak 3 bin 500 oldu. Oda aidatlarını ertelememize rağmen yine bütçe başarısı gösterdik.”