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    29.07.2020 - 07:00 |

    TÜGEM üyelerinden dayanışma vurgusu

    2016 yılında kurulan ve gayrimenkul sektörünün güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi, bilgilendirme toplantısı düzenledi, sektördeki son gelişmeleri masaya yatırdı.

    TÜGEM üyelerinden dayanışma vurgusu

    2016 yılında kurulan ve gayrimenkul sektörünün güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi, bilgilendirme toplantısı düzenledi, sektördeki son gelişmeleri masaya yatırdı. Yaklaşık 60 gayrimenkul danışmanının buluştuğu toplantıda sektörel güçbirliği, bilgi paylaşımı ve dijitalleşmenin önemi vurgulandı. TÜGEM’in Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilen tek sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken İzmir Şubesi Başkanı Onur Karademir, “Haziran ayıyla birlikte işlerimiz arttı. Haziranda Türkiye’de 190 bin konut satıldı. Bu rakamın 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Fakat tapu sürecindeki uzamalar nedeniyle bu rakam gerçekleşmedi. İzmir’de de 11 bin 600 konut satıldı. Bu satışlar artarak devam edecektir” dedi.
    TÜGEM Danışma Kurulu Başkanı Adnan Bozbay da, TÜGEM üyeleri arasındaki paylaşımın artması gerektiğini kaydetti.

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