TÜGİAD Ege’den 200 tablet

TÜGİAD Ege Şubesi, İzmir depremi nedeniyle evlerini kaybeden, bu süreçte online eğitime de uzak kalan öğrenciler için Milli Eğitim İl Müdürlüğü vasıtasıyla 200 tablet ve 200 powerbank hediye etti. Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’ye tabletleri teslim etti. Çadırlarda öğrencili aile kalmadığını, hepsinin evlere yerleştirildiğini söyleyen Yahşi, “Bir çok öğrencimizin tableti bilgisayarı enkazda ya da ağır hasarlı evlerinde kalmış durumda. O sebeple verilen her türlü tablet desteği son derece faydalı” diye konuştu.