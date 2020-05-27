Tüm ibadethaneler cuma gününe hazır

Balçova Belediyesi, her yıl yaptığı cami temizliği ve bakımlarını bu yıl da aksatmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadete cuma günü açılacak olan tüm camiler bayram boyunca temizlendi. Tüm cami ve mescitlerin halıları yıkandı, virüsün etkilerini azaltmak amacıyla dezenfeksiyon işlemi de uygulandı. Başkan Fatma Çalkaya, “Halkımızın gönlü rahat olsun” dedi.