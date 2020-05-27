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    HaberlerEge Haberleri Tüm ibadethaneler cuma gününe hazır
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Tüm ibadethaneler cuma gününe hazır

    Balçova Belediyesi, her yıl yaptığı cami temizliği ve bakımlarını bu yıl da aksatmadı.

    Tüm ibadethaneler cuma gününe hazır

    Balçova Belediyesi, her yıl yaptığı cami temizliği ve bakımlarını bu yıl da aksatmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadete cuma günü açılacak olan tüm camiler bayram boyunca temizlendi. Tüm cami ve mescitlerin halıları yıkandı, virüsün etkilerini azaltmak amacıyla dezenfeksiyon işlemi de uygulandı. Başkan Fatma Çalkaya, “Halkımızın gönlü rahat olsun” dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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