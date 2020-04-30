30.04.2020 - 00:01 |
Tüm insanlığa yönelik açıklamalar
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren her türlü fuhşiyattan uzak duralım” sözleri eleştirilere maruz kalan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a desteğini açıkladı.
Erbaş’ın, tamamıyla İslam ve Kur’an’ı temel alarak ifade ettiği sözlerin, algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekildiğini dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:
“Allah’ın hükümlerini insanlara bildirmek suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur. Bu konuda en yetkili kişi olarak Erbaş’ın, aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor; karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz.”
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.