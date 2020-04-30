Tüm insanlığa yönelik açıklamalar

Erbaş’ın, tamamıyla İslam ve Kur’an’ı temel alarak ifade ettiği sözlerin, algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekildiğini dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

“Allah’ın hükümlerini insanlara bildirmek suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur. Bu konuda en yetkili kişi olarak Erbaş’ın, aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor; karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz.”