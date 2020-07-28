Tüp bebekteki başarı artacak

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü Aile Planlama Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne, sperm hücrelerinin 8 bin kez ve yumurta hücresini de bin 400 kez büyütebilen özellikle daha sağlıklı spermlerin seçilmesini sağlayan Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) adlı yeni bir sistem kazandırdı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, merkezi ziyaret etti; merkez müdürü Prof. Dr. Ege Tavmergen Göker’den bilgi aldı.

Yeni sistemle daha kaliteli sperm hücrelerinin seçilebileceğine dikkat çeken Budak, “Özellikle düşük oranın azaltılması ve kaliteli spermlerin seçilmesi amacıyla yeni bir sistemin alımını yaptık. Böylelikle buradaki hocalarımız, embryo kalitesindeki artışla birlikte düşük oranını daha da azaltarak çiftlerin çocuk sahibi olabilmeleri için çok daha hızlı mesafe almalarını sağlayacak” diye konuştu.