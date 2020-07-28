BİST1.1960.00EURO8.05-0.11USD6.860.09ALTIN428.552.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tüp bebekteki başarı artacak
    ABONE OL
    28.07.2020 - 07:00 |

    Tüp bebekteki başarı artacak

    Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü Aile Planlama Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne, sperm hücrelerinin 8 bin kez ve yumurta hücresini de bin 400 kez büyütebilen özellikle daha sağlıklı spermlerin seçilmesini sağlayan Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) adlı yeni bir sistem kazandırdı.

    Tüp bebekteki başarı artacak

    Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü Aile Planlama Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne, sperm hücrelerinin 8 bin kez ve yumurta hücresini de bin 400 kez büyütebilen özellikle daha sağlıklı spermlerin seçilmesini sağlayan Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) adlı yeni bir sistem kazandırdı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, merkezi ziyaret etti; merkez müdürü Prof. Dr. Ege Tavmergen Göker’den bilgi aldı.
    Yeni sistemle daha kaliteli sperm hücrelerinin seçilebileceğine dikkat çeken Budak, “Özellikle düşük oranın azaltılması ve kaliteli spermlerin seçilmesi amacıyla yeni bir sistemin alımını yaptık. Böylelikle buradaki hocalarımız, embryo kalitesindeki artışla birlikte düşük oranını daha da azaltarak çiftlerin çocuk sahibi olabilmeleri için çok daha hızlı mesafe almalarını sağlayacak” diye konuştu.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Sıradaki Haber