23.03.2020 - 07:00 |
TURBEM, uzaktan eğitim sistemine geçti
Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi’nin (TURBEM) uzaktan eğitim sistemi bugün günü başlıyor.
Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi’nin (TURBEM) uzaktan eğitim sistemi bugün günü başlıyor. TURBEM öğrencileri kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapabilecek. Sistemde, TURBEM’in çalıştığı yayınevine ait ders videoları yer alacak. TURBEM öğrencileri ile öğretmenleri kurulacak olan Whatsapp hattı sayesinde soru çözümü ve birebir ders çalışma imkanına da sahip olacak.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.