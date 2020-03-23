TURBEM, uzaktan eğitim sistemine geçti

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi’nin (TURBEM) uzaktan eğitim sistemi bugün günü başlıyor. TURBEM öğrencileri kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapabilecek. Sistemde, TURBEM’in çalıştığı yayınevine ait ders videoları yer alacak. TURBEM öğrencileri ile öğretmenleri kurulacak olan Whatsapp hattı sayesinde soru çözümü ve birebir ders çalışma imkanına da sahip olacak.