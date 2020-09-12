Turgutlu Belediyespor’a gamalı’dan tam destek

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın şort reklamında geçtiğimiz yıl da yer alan Gamalı Köftecisi ile yeni sezon için sponsorluk anlaşması imzalandı. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediye ve Turgutlu Belediyespor Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Gamalı Köftecisi işletme sahibi Şevki Atman katıldı. Başkan Akın, “İlçemizdeki önemli işletmelerin desteğiyle birlikte Turgutlu’yu sporun her dalında iddialı takımları olan bir hale getireceğiz. Şevki Atman’a ve Gamalı Ailesi’ne uzun yıllar verdikleri destek için teşekkür ediyorum” dedi. Şevki Atman ise, “Manisa’nın tek kadın basketbol takımına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sponsor olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.