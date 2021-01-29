Turgutlu Belediyespor’un kızları galibiyetle başladı

Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Manisa Şampiyonası Genç Kızlar Kategorisi’nde yeni sezonun ilk maçında Laleli Zafer Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan maçta 14-25, 22-25, 25-20 ve 20-25 set sonuçlarıyla rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, şampiyonanın ilk maçında Turgutlu’ya galibiyet sevinci yaşattı. Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı’nın galibiyeti hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Filenin genç sultanları yeni sezonun ilk maçını 3-1’lik skorla kazanarak Turgutlu’ya galibiyet sevincini yaşattılar. Genç Kızlar Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, şampiyona boyunca başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.