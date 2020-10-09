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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu Belediyespor’un son gözdesi Dülegöz
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    09.10.2020 - 07:00 |

    Turgutlu Belediyespor’un son gözdesi Dülegöz

    Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ligin en iddialı takımlarından biri haline gelen Turgutlu Belediyespor, yıldız guard Gamze Sena Dülegöz’ü renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    Turgutlu Belediyespor’un son gözdesi Dülegöz

    Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ligin en iddialı takımlarından biri haline gelen Turgutlu Belediyespor, yıldız guard Gamze Sena Dülegöz’ü renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Son transferimiz Gamze Sena Dülegöz’ü renklerimize katarak takımımızı daha da güçlendirdik” dedi.

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