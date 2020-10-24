Turgutlu zirvesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği yönetimini makamında ağırladı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Edremit Belediye Başkanı, aynı zamanda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Selman Hasan Arslan, Küçükkuyu Belediye Başkanı ve Birlik Meclis Başkan Vekili Cengiz Balkan, Birlik Müdürü İmam Bakır Damar ile birlik personeli Semanur Pastırma ve Tülay Coşkun’un konuk olduğu buluşmada; birliğin gerçekleştirdiği çalışmalar ve bundan sonraki süreçte hayata geçireceği projeler görüşüldü. Akın da Turgutlu’da sürdürülen çalışma ve projeler hakkında yönetimi bilgilendirdi.

Konuklarına hediye takdim eden Akın, “Yöneticilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.