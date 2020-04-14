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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’da halkın neye ihtiyacı varsa karşılandı
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    14.04.2020 - 07:00 |

    Turgutlu’da halkın neye ihtiyacı varsa karşılandı

    Belediye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki gün evden çıkamayan vatandaşa yardım elini uzattı. Gençlere de 4 bin adet kitap dağıtımı için çalışma başlatıldı

    Turgutlu’da halkın neye ihtiyacı varsa karşılandı

    Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri haftasonu boyunca ilçe genelinde ekmek ve su ihtiyaçlarını karşıladı. Sokağa çıkma yasağının ilk günü Başkan Çetin Akın, Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ve Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ile birlikte ekmekleri bizzat teslim etti ve su yüklemelerini yaptı.
    Ekipler tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda 25 haneye su yüklemesi yapıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağı süresince faaliyetlerini yürüten fırınlardan ekmek temin edilerek 98 hanenin ekmek ihtiyaçları da karşılanmış oldu.

    ‘Biz yanınızdayız’

    Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dezenfekte çalışmalarına sokağa çıkma yasağında da ara vermeden devam etti. Turgutlu Devlet Hastanesi, Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bekleme duraklarının dezenfektesi ile çöp konteynerlerinin ilaçlama ve kireçleme işlemleri yapıldı. Başkan Çetin Akın, “Lütfen evde kalalım zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. İhtiyaç halinde belediye ekiplerimize ve vefa grubuna ulaşabilirsiniz. Siz evde kalın biz sizin yanınızdayız” dedi.

    20 yaş altına çağrı

    Öte yandan evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler için kitap projesi başlatıldı. “Sen evde kal kitap sana gelsin” projesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu kitap sayısı olan 4 bine yakın kitap, evden çıkması kısıtlandırılan 20 yaş altı gençlere belediye ekiplerince dağıtılacak.
    Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Gençlerimizin yapması gereken Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin Facebook, İnstagram, Twitter hesaplarını beğenip, takibe almanız ve iletişim bilgilerini mesaj yoluyla göndermek” dedi.

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