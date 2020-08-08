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    HaberlerEge Haberleri Turgutluspor, Biçer’le yollarını ayırdı
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    08.08.2020 - 00:00 |

    Turgutluspor, Biçer’le yollarını ayırdı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Turgutluspor’u Play Off finalinde şampiyon yaparak 2. Lig’e taşıyan Teknik Direktör Cüneyt Biçer’in görevine son verildi.

    Turgutluspor, Biçer’le yollarını ayırdı

    Antalya’da oynanan Play Off müsabakalarında yarı finalde Esenler Erokspor’u, finalde ise Karşıyaka’yı penaltı atışlarıyla eleyerek kupaya uzanan Turgutluspor’da göreve gelen yeni yönetim, Cüneyt Biçer’e emekleri için teşekkür ederek deneyimli teknik adamla yolları ayırdı. Cüneyt Biçer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başarılı bir sezonu şampiyonlukla taçlandırdığımız Turgutluspor ile yeni oluşturulan yönetim kurulunun tercihi doğrultusunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerine yer verdi.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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