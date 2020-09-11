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    11.09.2020 - 00:03 |

    Turistlerin tercihi Kuşadası

    Kuşadası, 1 Haziran’da başlayan normalleşme döneminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

    Turistlerin tercihi Kuşadası

    25 mavi bayraklı plaja sahip olan Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de yakın olması nedeniyle pandemi sürecinin vazgeçilmez tatil kentleri arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenleyen ilçedeki otel ve turistik işletmeler, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde en çok İngiliz, Alman ve Bulgar turisti ağırladı. Otellerde doluluk oranı yüzde 70’lere çıktı. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden, “Otelciler olarak artık gelecek yılı bekliyoruz” dedi.

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