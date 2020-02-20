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    HaberlerEge Haberleri Turizm sektörü buluştu
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    20.02.2020 - 07:00 |

    Turizm sektörü buluştu

    Bu yıl 5’incisi İzmir’de düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdi

    Turizm sektörü buluştu

    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenen HORECA Fuarı, dün fuarizmir’de kapılarını açtı.
    Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı fuarda; otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık firmalarından oluşan 400 marka yer aldı. Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Günter Ihlau, Türkiye’nin bir destinasyon olarak Alman pazarı için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

    2.5 milyon dolar

    İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, Ege Bölgesi ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan turizm sektörünün yüzlerce sektörü birbirine bağladığını hatırlattı, “Hizmet sunulması için güçlü bir altyapıya ihtiyaç var, fuarlar bu anlamda çok önemli” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 2.5 milyon dolar ticaret hacmiyle HORECA Fuarı’nın turizm sektörü ve İzmir için çok önemli olduğunu vurguladı, “Profesyoneller ve turizme yön veren temsilcilerin yer alacağı bu fuarın önemi, 400’den fazla firmanın da katılımıyla daha da artıyor” diye konuştu.

    3D formülü uygulanacak

    İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, HORECA Fair’in hızla geliştiğine dikkat çekti, “Gastronomi ve kültür turizmini bir füzyon haline getiriyoruz. İzmir cazibe merkezi olabilmesi için direkt uçuşların önemine inanıyoruz. Kruvaziyer gemilerinin İzmir’e tekrar gelmesi için görüşmeler yapıyoruz” dedi. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır da bu fuarın turizmcilerin ve otel ekipmanları üreten firmaların pazar arayışlarına son verdiğini ifade etti. Mehmet İşler ise, “İzmir 3D ‘değişim, dönüşüm ve dinamizm’ formülüne tamamen uyuyor. Kent bu formül ile büyüyecek” şeklinde konuştu.

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