Turizmciler, 2021’den umutlu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Antik havuzda, yaz kış 36 derece olan şifalı termal suya giren turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapmanın keyfini sürüyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Beyaz Cennet’in Türkiye’nin en fazla ziyaretçi alan turizm bölgelerinden olduğunu belirtti, “Özellikle aşı ve ilaç tedavisi bulunursa 2021 yılı tüm dünya turizmi için inanılmaz bir yıl olacak. Bu alanda tüm rekorlar kırılacak” dedi. l