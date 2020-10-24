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    24.10.2020 - 07:00 |

    Turizmi kalkındıracak projeye destek geldi

    Yunusemre Belediyesi’nin, Yunusemre’de Tarihi Deneyim ve Yaratıcı Turizm isimli projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) kapsamında hibe almaya hak kazandı.

    Turizmi kalkındıracak projeye destek geldi

    Yunusemre Belediyesi’nin, Yunusemre’de Tarihi Deneyim ve Yaratıcı Turizm isimli projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) kapsamında hibe almaya hak kazandı. 1.5 milyon lira değerindeki projenin yüzde 74’ü ajans tarafından hibe olarak alınacak. Manisa Valiliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve MAKGED ortaklığında hazırlanan proje ile Yunusemre’de, alternatif turizm imkânları geliştirilecek. Projeyle kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Mehmet Çerçi, “Aigai Antik Kenti girişinde bir karşılama merkezi oluşturulacak. Ayrıca Türkmen Şelalesi’nde gezi yolları, bisiklet yolları, ATV gezi güzergahları ve satış noktaları oluşturulacak” dedi.

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