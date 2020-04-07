'Türk futbolu ağır yaralı'

Dünyadaki tüm spor camiasını derinden sarsan koronavirüs salgını, Türkiye’de de etkisini gösterdi. Salgının ekonomik boyutunu ele alan İzmirli ünlü spor ve iş insanı Kemal Zorlu, kurtuluşun altyapıda olduğunu uzun süredir kulüplere anlatamadıklarını belirtti. Zorlu, bu şartlarda pahalı transferlerin hayal olduğuna vurgu yaptı, “Kulüplerin geliri taban yapacak, FIFA’nın 2.7 milyar dolarlık rezervi çözüm olamaz. Kulüplerimiz, iflasa gitmemek için radikal önlem almalı” şeklinde konuştu.

‘Kayıplar büyüyor’

Türkiye’de ilk minik takımı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanlarından merhum Mazhar Zorlu’nun Altay’da kurduğunu ve kendisinin de forma giydiğini belirten Zorlu, “Altay, geçmiş yıllardaki başarıyı, altyapı organizasyonlarından sağlıyordu.

Altay, bir futbolcu fabrikasıydı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel ve Amatör Kurul Başkanlığım dönemimde, kulüplerin ekonomik disiplinini sağlama adına ciddi kararlar almıştık.

1995’te kulüplerde altyapıları güçlendirecek harika bir program hazırladık. Ne yazık ki uygulanmadı. Şimdi, koronavirüs kulüpleri iflasa götürüyor. Artık herkesin aklını başına alma zamanı geldi” dedi.

Zorlu, salgın sonrası Avrupa’nın beş büyük liginin 4 milyar euro zarara uğradını söyledi, “Türkiye’de ise kulüplerin gelir kaybı şimdiden 500 milyon lira. Bilet satışı ve kombine iadesi derken kulüpler, 30 milyondan fazla zarar ediyor. Bu zararın yüzde 80’i dört büyüklerin. Lisanslı ürün mağazalarından da 65 milyon lira gelir kaybı yaşıyorlar. Koronavirüs, dünyadaki tüm kulüplerde çok derin yaralar açtı” şeklinde konuştu.

‘Üreten ayakta kalacak’

Ortaya konan rakamlara göre, büyük ekonomik sıkıntı yaşayan Türk kulüplerinin, koronavirüs darbesi yüzünden çıkmaza girdiğini vurgulayan Zorlu, “Yıllardır sporun içinde olan, futbolun yönetiminde yer alan bir kişi olarak, oyuncu yetiştiren kulüplerin ayakta kalabileceğine inanıyorum.

Federasyon, liglerde altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu getirmeli. Bütçe disiplinini hemen uygulamalı. Bunlar yapılsa bile, kulüpler 5 yılda ancak toparlanır” diye konuştu.

‘Kulüplerimiz, oyunculardan zarar edecek’

Kemal Zorlu, UEFA’nın finansal raporuna göre, Türkiye’deki kulüplerin 263 milyon euro zarar ettiğini ve kulüplerin yayın, reklam ve hasılat gelirlerinin dibi göreceğini ifade etti, “Sponsor bulmak çok zorlaşacak. Premier Lig’de bile birçok kulüp satılma noktasına gelmiş. Barcelona yüzde 70 tasarruf yapmayı planladı. Kulüpler oyuncu satış bedellerini aşağıya çekecek. Ayrıca Türkiye’de tüm kulüplerin oyunculardan zarar edeceğini öngörüyoruz” dedi.