Türk gıdaları Çin’de görücüye çıktı

Türk gıda ihracatçıları, en büyük hedef pazarlarından Çin Halk Cumhuriyeti’nde bu yıl 3. kez düzenlenen China International Import Expo (CIIE) 2020-Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katılarak pandemi sonrasına yatırım yaptı. 8 milli katılım, 7 bireysel katılım olmak üzere toplam 15 Türk firmasının katıldığı fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı birlikleri (EİB) üstlendi. Çin’e gıda ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmeyi hedeflediklerini belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, “Beklentinin üzerinde bir ziyaretçi ile karşılaştık. Profesyoneller ve direkt alıcılar katılım sağladı” dedi.