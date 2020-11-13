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    HaberlerEge Haberleri Türk gıdaları Çin’de görücüye çıktı
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    13.11.2020 - 07:00 |

    Türk gıdaları Çin’de görücüye çıktı

    Türk gıda ihracatçıları, en büyük hedef pazarlarından Çin Halk Cumhuriyeti’nde bu yıl 3. kez düzenlenen China International Import Expo (CIIE) 2020-Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katılarak pandemi sonrasına yatırım yaptı.

    Türk gıdaları Çin’de görücüye çıktı

    Türk gıda ihracatçıları, en büyük hedef pazarlarından Çin Halk Cumhuriyeti’nde bu yıl 3. kez düzenlenen China International Import Expo (CIIE) 2020-Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katılarak pandemi sonrasına yatırım yaptı. 8 milli katılım, 7 bireysel katılım olmak üzere toplam 15 Türk firmasının katıldığı fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı birlikleri (EİB) üstlendi. Çin’e gıda ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmeyi hedeflediklerini belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, “Beklentinin üzerinde bir ziyaretçi ile karşılaştık. Profesyoneller ve direkt alıcılar katılım sağladı” dedi.

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