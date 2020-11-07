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    07.11.2020 - 07:00 |

    Türk somonu çok sevildi

    Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2020 yılının ocak- ekim döneminde 822 milyon dolara ulaştı.

    Türk somonu çok sevildi

    Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2020 yılının ocak- ekim döneminde 822 milyon dolara ulaştı. Türk somonu ihracatı ise 2020 yılının 10 aylık döneminde yüzde 52’lik artışla 40 milyon dolara çıktı. Ar-Ge çalışmaları sonrasında Norveç somonundan daha lezzetli, Omega-3 deposu Türk somonunun geliştirildiğini belirten Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “2000 yılında 60 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılı sonunda 1 milyar 38 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı için 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var. 2019 yılının ocak- ekim döneminde 26 milyon 252 bin dolar iken, 2020 yılının 10 aylık döneminde 40 milyon dolara ulaştık. Türk somonu ihracatında 2020 yılı sonunda 50 milyon dolar rakamını geçmeyi hedefliyoruz. 2025 yılına geldiğimizde Türk somonunun toplam ihracatımızdan aldığı payın yüzde 10 seviyesine çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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