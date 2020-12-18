Türk sporunda finansal devrimin adı: Karşıyaka

Dünyanın önde gelen spor kulüplerinin blockchain işbirlikleri ve taraftar token projelerine, Türkiye’nin en köklü spor kulüpleri arasında yer alan Karşıyaka Spor Kulübü bir yenisini ekliyor. Bordum merkezli Bitci Teknoloji ile işbirliğiyle üretilen ‘Karşıyaka Token’ yarın taraftarlarla buluşuyor.

Bitci Teknoloji’nin yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak ‘Karşıyaka Token’lerden toplam 355 milyon 1 adet üretilecek. 10 milyon adedi ise, 30 kuruşluk avantajlı ön satış fiyatıyla yarın Bitci.com ve Karşıyaka S.K. aplikasyonu üzerinden satışa sunulacak. Satışlar, Karşıyaka Spor Kulübü için önemli bir gelir kaynağı olacak. Satılmayanlar ise, Karşıyaka’nın kontrolünde olacak. Söz konusu tokenler ilerleyen dönemde yeniden satışa sunulabilecek ya da farklı kampanyalar için kullanılabilecek.

Öncü rol üstlendi

Blockchain alanında ülke sporuna öncülük etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Son dönemde kulüp bünyesinde başlattığımız dijital dönüşüm programının en önemli ayaklarından birisi de taraftar token projemiz. Bu tür iş birlikleri sadece bizim için değil Türk sporu için kulüplerin tüm çehresini değiştirecek finansal bir devrim. Henüz çok farkında olmasak da yakın gelecekte bu tür blockchain iş birlikleri Türk sporunu finansal olarak da bambaşka seviyelere taşıyacaktır. Bu dönemde taraftarlarımızın da böylesine önemli bir projeye sahip çıkacaklarına; bunu kulüplerine bir destek aracı olarak göreceklerine inanıyorum” dedi.

Karşıyaka Token projesinin, gerek kendi blockchain platformu üzerinde çalışmasıyla gerekse söz konusu tokenlerin alışverişlerde kullanılmasıyla dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Bitci Teknoloji Genel Müdürü Onur Altan Tan ise, “Karşıyaka ile yaptığımız bu iş birliği dünyada da büyük ses getirdi. Bugün itibarıyla Türkiye’de 4, dünyada 6 farklı spor kulübüyle masadayız. Bodrumlu bir şirket olarak İzmir’de başlattığımız bu hikâyeyi önümüzdeki dönemde dünyaya taşımak istiyoruz. Bu iş birliğinin hayata geçmesinde Turgay Başkan’ın ve teknoloji ekibinin çok büyük payı var. Onların vizyonu sayesinde Karşıyaka ve İzmir blokchain teknolojilerinin spordaki merkezlerinden biri olacak” diye konuştu.

Taraftara neler sağlayacak?

Taraftarlar ‘Karşıyaka Token’i üç temel başlık altında değerlendirebilecek. İlk olarak projeye özel hazırlanan aplikasyon üzerinden özel içeriklere ve anketlere erişim sağlayacaklar. Sporcularla özel buluşmalara katılabilecekler. Aynı zamanda bu aplikasyon üzerinden sadece Karşıyaka’ya ilişkin haberleri değil, tüm liglerle ilgili genel bilgilere ve maç sonuçlarına ulaşabilecekler. Bunun yanında taraftarlar, ellerindeki tokenleri Bitci Teknoloji’nin kripto paradan TL’ye ödeme platformu Bitci Pay ile anlaşması bulunan tüm noktalarda alışveriş için kullanabilecekler. Son olarak Bitci.com üzerinden işlem görmeye başlamasıyla birlikte, diledikleri zaman bu tokenleri alıp satabilecekler.

Nasıl alınabilir?

Token almak isteyenler Bitci.com ve Karşıyaka Token aplikasyonu üzerinden işlem yapabilecek. Aplikasyon üzerinden satın alım yapacak kişiler, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz Karşıyaka S.K. aplikasyonunu indirebiliyor. Burada üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra havale / EFT’nin yanı sıra Bitcoin, Ethereum veya Bitcicoin karşılığında ‘Karşıyaka Token’lerini satın alabiliyor. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından tokenler otomatik olarak kullanıcının bakiyesine aktarılıyor.

Dev kulüplerden benzer uygulama

Blockchain temelli çözümler bugün dünya futbolunda büyük ilgi görmeye başladı. Şu anda dünyada en yüksek taraftar kitlesine sahip olan kulüpler arasında başı çeken FB Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, AS Roma ve Juventus gibi kulüpler, geliştirdikleri taraftar tokenleri aracılığıyla hem ilave bir gelirin sahibi oluyor hem de kullanıcılara çok üst düzey bir taraftarlık deneyimi sunuyor.