‘Türkiye, enerjide çok aşama kat etti’

Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla yapıldı. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını, bu yolda çok aşama kat edildiğini belirten Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, yerel yönetimlerin enerji yatırımlarıyla çok daha başarılı işlere imza atabileceğini belirtti.

‘Denizli’ye imreniyorlar’

Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi Başkanı Osman Yüreci ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Geldikleri noktaya birçok kentin imrenerek baktığını vurgulayan Zolan, “Bu şehir hepimizin” dedi.