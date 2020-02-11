Türkiye şampiyonasına vizeyi aldılar

Bergama Belediyespor bünyesinde yeni kurulan ata sporu güreş, çalışmalarına yeni başlamasına rağmen Bergama’ya başarı getirdi. Geçtiğimiz günlerde İzmir’ de yapılan il seçmeleri sonucunda dereceye giren ve Bartın’da düzenlenen Büyük Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası’na katılan Bergama BLD Güreş Takımı sporcularından 55 kiloda Bilal Ataş ikinci, 92 kiloda Ömer Faruk Şahin beşinci olarak, Türkiye şampiyonasına vize aldı. Sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Geleneksel ata sporumuz olan güreşi Bergama’da yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya kararlıyız. İlçemizde sporun her dalında başarı elde edip, gençlerimize sporu sevdirmeyi ve çocuklarımız büyürken sporu da bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini arzuluyoruz” dedi.