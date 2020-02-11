11.02.2020 - 07:00 |
Türkiye şampiyonasına vizeyi aldılar
Bergama Belediyespor bünyesinde yeni kurulan ata sporu güreş, çalışmalarına yeni başlamasına rağmen Bergama’ya başarı getirdi.
Bergama Belediyespor bünyesinde yeni kurulan ata sporu güreş, çalışmalarına yeni başlamasına rağmen Bergama’ya başarı getirdi. Geçtiğimiz günlerde İzmir’ de yapılan il seçmeleri sonucunda dereceye giren ve Bartın’da düzenlenen Büyük Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası’na katılan Bergama BLD Güreş Takımı sporcularından 55 kiloda Bilal Ataş ikinci, 92 kiloda Ömer Faruk Şahin beşinci olarak, Türkiye şampiyonasına vize aldı. Sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Geleneksel ata sporumuz olan güreşi Bergama’da yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya kararlıyız. İlçemizde sporun her dalında başarı elde edip, gençlerimize sporu sevdirmeyi ve çocuklarımız büyürken sporu da bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini arzuluyoruz” dedi.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.