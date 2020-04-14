Spor sosyolojisi üzerine 23 yıl akademik kariyer yapıp yüksek lisans ve doktora tezini de bu alanda veren Prof. Dr. Ahmet Talimciler, “Türkiye’de Futbol En Az Futboldur!” başlıklı yeni kitabını yayınladı. Talimciler, Spor Yayınevi ve Kitabevi tarafından yayınlanan kitabında spor ve sosyolojiyi konu alırken, sporun toplumsal yapıdan soyutlanamayacağını vurgulayıp, ülkemiz futbolundaki çarpıklıkları ve olumlu yanlarını dile getirdi. Prof. Dr. Talimciler, iki bölüm ve 307 sayfadan oluşan kitabında gözlemlerini ve tespitlerini 50’nin üzerinde ana başlıkta topladı. Talimciler, kitabın ilk bölümünde futbola ilişkin yazıların yanı sıra bu büyülü oyunun aktörlerini, ekonomik yapısını, A Milli Takım, Dünya Kupası, Süper Lig ve her geçen gün tuhaflaşan taraftarlık üzerinden düşmanlığı konu edinmeye çalıştığını belirtti. Talimciler, ikinci bölümde ise bu kez futbolun çocuk ve gençlikle olan ilişkisinin yanı sıra, siyasetle olan bağlantısını, şiddete ve yasal düzenlemelere ilişkin bakış açılarını göz önüne getirdi.