Türkiye’ye armağan

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde Türkiye’nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde bulunan Eylül Köşk içerisinde açıldı. Açılışa katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’de bayrakla ilgili olarak ilk defa düşünülmüş bir faaliyet, kutlu ve müstesna bir yeri var. Milli mücadelenin başlangıcı ve bitişini simgeleyen İzmir’de böyle bir müzenin kurulmasını çok anlamlı buluyorum. 2000 yıllık tarihimizin hikayesi, esasen nazlı hilalin hikayesidir. Bayrak vatanın, milletin, devletin ve tarihin bir semboldür. Bu tarih içinde milletimiz ürettiği, koruduğu yaydığı değerlerin özetidir. Bayraktan hareketle o geniş tarih dilimini yeniden anlatabilme, anlayabilme imkanı elde etmiş oluyoruz. Bu müzenin aslında ufak semboller halinde tarihimize yönelik çok büyük bir birikimi anlatabilme, yaşatabilme imkanı sunacağını, bilhassa gençlere bu şuurun aktarılmasında önemli bir mekan olarak fonksiyon icra edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Vatan sevgisi pekişecek



DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise müzenin; geçmiş ile gelecek arasında köprü kurup çocuk ve gençlerin vatan sevgisini pekiştireceğini dile getirdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, “İzmir’in düşman işgalinin kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir müzenin açılışını isabetli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.