Türkiye'ye örnek

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir Ticaret Odası’nda düzenlediği organizasyonla Göztepe ve Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge, Menemenspor temsilcisi Mustafa Avcı, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu, Bucaspor 1928 Başkan Vekili Mehmet Sevinç’i bir araya getirdi. İZVAK Başkanı Ali Erten, kentte 100 yılı aşmış marka spor kulüpleri olduğunu belirtti, “Hepsi birbirinden değerli, kulüp başkanlarımız, yönetimlerimiz var. Sahada rekabet ederken saha dışında iş ve güçbirliği yapmanın değerini hep birlikte fark ettik” dedi.

‘Birkaç şampiyon çıkmalı’

Erten, “Bu konuda örnek kent durumundayız. Mükemmel bir iklim oluştu. Çok daha güzel örnekler yaşayacağız. İZVAK olarak bu sürece katkı vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Göztepe Gürsel Aksel Stadı, her yönü ile mükemmel oldu. Böyle anıtsal bir eseri İzmir’e kazandırdıkları için Mehmet Sepil ve ekibine, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Alsancak Stadı’nda yüzde 80 seviyelerine ulaştık. Karşıyaka Stadı’nda uzun hukuk mücadeleleri sonucunda mahkemeler kazanıldı. Orada çok zaman kaybettik ama gerçekten iyi gelişmeler var” dedi.

‘Seyirci sayısı artmalı’

Mehmet Sepil ise, İzmir’de kulüpler arasında artık çatışma değil birlik kültürü olduğunu söyledi. İzmir’in spor açısından çok başarılı olabileceğini kaydederek, “Başarıları çoğaltmak zorundayız. Bunu çoğaltmak için de İzmir basınına ihtiyacımız var” dedi. Sepil, yalnız localara yüzde 50 seyirci alınması kararının yetersiz olduğunu, Avrupa’daki gibi statlara yüzde 30’a kadar taraftar alınabileceğini belirtti. Devir konularını da değerlendiren Sepil, “Görüşmeler sürüyor. 3-4 ciddi talip var ama ne kadarlık bir hisse devri olacağı veya zamanı belli değil” açıklamasını yaptı.

Barış Orhunbilge de, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın kulüp internet sitesindeki bir yazısında emekli olacağına dair bir imada bulunduğunun hatırlatılması üzerine konuştu. Orhunbilge, şimdiye kadar altyapı, tesisleşme ve kulüp için 30 milyon dolar yatırım yapan Özkan’ın, gençliğe yatırım yapan kulüplere destek olunmadığı için sitemkar olduğunu dile getirdi, “Üreteni korumak lazım. Başkanımızın çalışmadan duramayacağını biliyoruz” diye konuştu.

‘Dayanışmayı hissettik’

Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Stadı için yeni bir süreç başlayacağını, bununla ilgili 10-15 gün içinde detaylı açıklama yapacaklarını kaydetti. Büyükkarcı, İZVAK’a stat için 5 yıldır hukuk mücadelesinde verdiği büyük katkı için teşekkür ettiğini belirtti, “Bu hukuk mücadelesi olmasaydı iki gün önceki ortam ve masa oluşmazdı. Orada İzmir kulüplerinin dayanışmasının ve iş birliğinin gücünü hissettik” ifadelerini kullandı.

Özgür Ekmekçioğlu da, İzmir kulüplerinin birliktelik fotoğraflarının çok önemli olduğunu ve bunun çoğalması gerektiğini belirterek, “Bu nedenle İZVAK’ın yapısını kulüpler için değerli. Bu birliktelikten mutluyuz ve bundan daha güçlü çıkacağız” dedi.