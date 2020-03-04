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    HaberlerEge Haberleri TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ın yarı finalistleri
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    04.03.2020 - 00:01 |

    TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ın yarı finalistleri

    Girişimcileri desteklemek amacıyla Ege Genç İşinsanları Derneği (EGİAD) ile gerçekleştirilen TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var programının, 2020 dönemi yarı finalistleri belirlendi.

    TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ın yarı finalistleri

    Programa bu yıl ön değerlendirmeyi geçen ve Ege Bölgesi’nde yaşayan ya da öğrenim gören 18 ekip katıldı.

    14 Mayıs’a kadar çalışacaklar

    TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Ege kapsamında 24-25 Şubat günlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Ege Girişimcilik Kampı düzenlendi. 60 gence, girişimcilik eğitimi verildi. Ekipler, EGİAD’ın ev sahipliğinde düzenlenen eşleşme gününde fikirlerini üyelere sundu. Eşleşen 6 ekip, yarı finalist oldu. Ekipler, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Ege Final Günü’ne kadar rehberleriyle birlikte çalışacak.

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