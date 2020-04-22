Üç gün boyunca online tiyatro

Tüm Türkiye’nin koronavirüs nedeniyle evlere kapandığı günlerde, Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı, Tiyatro Ofisi kurucusu, oyuncu, yönetmen Metin Güler, tiyatroyu eve taşıyor. 24-26 Nisan 2020 tarihleri arasında zengin içeriğiyle ‘Evde Tiyatro Festivali’ gerçekleştirilecek.

Festivalin, instagramda Tiyatro Ofisi hesabı üzerinden canlı olarak izlenebileceğini söyleyen Güler, “Çağın felaketi, bizi sanatımızın olmazsa olmazından, insandan uzakta sanat yapmaya zorunlu bıraktı. Ama biz yine de yan yana gelmenin yollarını zorluyoruz. Programda söyleşiler, atölyeler, performanslar, tirat okumaları, gölge tiyatrosu, çocuklar için çeşitli atölyeler, yoga, dans, şiir ve müzik yer alıyor. Ayrıca ekranlardan tanıdığımız Cihat Tamer, Ayhan Taş, Altan Gördüm, Tamer Levent gibi usta isimler de şiirleriyle, sohbetleriyle izleyenlerle bir araya gelecek. Atölyeler ve söyleşiler sonrasında izleyenler canlı yayına bağlanıp soru sorabilecek” diye konuştu.