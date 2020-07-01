Üç mahallede eş zamanlı temizlik

Söke Belediyesi, Yenikent ile Sarıkemer ve Bağarası mahallelerinde eş zamanlı olarak kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Kadın işçilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu saha ekipleri, kuru ot, cadde ve kaldırım kenarları temizledi. Kamusal alanlar, okul ve mezarlıklar da steril hale getirildi. Mahalle muhtarları Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür etti.