Üç yavru daha aileye katıldı

Dünyada nadir görülen, dar yayılım alanı olan Mavi Yıldız bitkisi, tükenme riski çok yüksek olması nedeniyle Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğiyle Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından koruma altına alınacak. BAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl, bitkinin anti kanserojen ve antitümör özelliğe sahip olması dolayısıyla faydalı ve şifalı görülerek vatandaşlar tarafından koparılıp kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı. Mavi Yıldız bitkisinin Zakkumgiller ailesinden olması dolayısıyla zehirli olmasına dikkat çeken Satıl, bilinçsizce kullanımının ölümcül olabileceğinin altını çizdi. Bitki Türkiye’de sadece Balıkesir, Bursa ve İstanbul civarında görülüyor.