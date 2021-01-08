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    08.01.2021 - 07:00 |

    Üç yıl sonra zam

    Turgutlu Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında ‘Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi’ imzalandı.

    Üç yıl sonra zam

    Turgutlu Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında ‘Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi’ imzalandı. Belediye Başkanı Çetin Akın ile TÜM BEL-SEN Manisa Şubesi Sekreteri ve İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer’in imzaladığı protokole göre, üç yıldır aynı miktarda olan sosyal denge tazminatı 700 liradan 850’ye yükseltildi. Başkan Akın, “Her zaman emekten yana olduk” diye konuştu.
    Şehidin adı yaşayacak
    Öte yandan Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Mecliste, Avşar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka şehit Onur Karakaya’nın adı verilmesi kararlaştırıldı. Belediyenin mali durumu hakkında da bilgi veren Başkan Akın, 2020 yılı itibariyle toplam borcun 32.5 milyon olduğunu, yaklaşık 1.5 yıl gibi sürede 9 milyon borcun ödendiğini söyledi.

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