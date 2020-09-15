Üçkuyular rahatlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular’a nefes aldıracak aktarma merkezi ve otopark projesini hayata geçiriyor. Metro, tramvay, otobüs ve vapurun kesişim noktasındaki bölge, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla hem aktarma merkezine hem de otoparka kavuştu. Yol kotundan aşağıda bulunan aktarma merkezi üç ay önce devreye alındı. 824 araçlık otopark da kısa bir süre sonra faaliyete başlayacak.

Engellilere uygun

52 bin metrekarelik alana sahip aktarma merkezi, yaşlı, hamile ve engellilerin erişimi düşünülerek planlandı. Binanın her iki tarafında bulunan asansörlerle ve engelli rampasıyla peronlara ulaşım sağlandı. Aktarma merkezinde, 23 otobüs durağı, peron katında da ESHOT’un kullanacağı idari ofisler, yolcu bekleme alanları, tuvalet ve kantin yer alıyor. Üç kattan oluşan 824 araçlık yeraltı otoparkının 40 araçlık bölümü ise engelli araçlarına ayrıldı. Otopark girişi güzergahında bulunan Deniz Feneri Sokak üzerinde trafik yoğunluğunun olmaması için çift geliş ve gidiş olmak üzere tünel yapıldı. Terminal binasının çatısı yeşil çatı sistemine göre dizayn edildi.

Esnek mesai için Köşger’e teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, haftalık not defterinde belediyenin rutin çalışmalarından bilgiler verdi. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın pandemi sürecine rağmen 89. kez kapılarını açmasına değinen Soyer, “Önemli savaşlarda, depremlerde bile kesintiye uğramayan fuar geleneğimizin yaşatılmasıydı amaç. Bunu başardık, heyecanımızı 2021’e taşıdık” dedi. Esnek mesai kararları için Vali Yavuz Selim Köşger’e teşekkür eden Başkan Soyer, “Özel araç kullanımının artmasıyla yoğunlaşan trafiğe çare olarak önerdiğim kademeli mesaiyi onaylayan valimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.