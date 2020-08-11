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    HaberlerEge Haberleri Ücretsiz rüzgâr enerjisi eğitimi
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    11.08.2020 - 07:00 | | AA

    Ücretsiz rüzgâr enerjisi eğitimi

    İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve online rüzgâr eğitim sayfası “Windbaba” işbirliğiyle kentteki 101 öğrenciye, rüzgâr enerjisi sektörüne ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla ücretsiz online eğitimler verilecek.

    Ücretsiz rüzgâr enerjisi eğitimi

    İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve online rüzgâr eğitim sayfası “Windbaba” işbirliğiyle kentteki 101 öğrenciye, rüzgâr enerjisi sektörüne ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla ücretsiz online eğitimler verilecek. Her biri alanında yetkin uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerin sonunda yapılacak sınavda başarılı olacak adaylar, Yaşar Üniversitesi onaylı eğitim sertifikasını almaya hak kazanacak.
    Mentorluk desteği
    Bunun yanı sıra başvuruların değerlendirilmesi aşamasında yapılacak puan sıralamasına göre, her bir üniversitenin başvuru yapan en başarılı iki öğrencisi olmak üzere toplam 16 öğrenciye rüzgâr enerjisi sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri tarafından kariyer danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerini içeren mentorluk hizmeti verilecek.
    Eğitim için başvurlar, İZKA’nın sitesinden 16 Ağustos’a kadar yapılabilecek. Programa, İzmir’de kurulu üniversitelerin 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezunları da dahil olmak üzere makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ile enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri başvurabilecek. l

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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