08.04.2020 - 00:02 |
Ücretsiz servis hizmeti sağlıyor
ÇANAKKALE’NİN Biga ilçe Belediyesi, koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele kapsamında gece gündüz fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz servis hizmetini başlattı.
Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da, 7/24 görevde olan kamu çalışanlarına çorba ikramında bulundu. Kamu çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret eden Erdoğan, “Sizler için ne yapsak az” şeklinde konuştu. l DHA
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.