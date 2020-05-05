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    HaberlerEge Haberleri Uğur, donör bekliyor
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    05.05.2020 - 07:00 |

    Uğur, donör bekliyor

    BALIKESİR’İN Ayvalık ilçesinde yaşayan, yaklaşık bir ay önce annesiyle birlikte tedavi olmak için İzmir’e gelen lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz, 7’nci kür kemoterapi tedavisini tamamladı.

    Uğur, donör bekliyor

    BALIKESİR’İN Ayvalık ilçesinde yaşayan, yaklaşık bir ay önce annesiyle birlikte tedavi olmak için İzmir’e gelen lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz, 7’nci kür kemoterapi tedavisini tamamladı. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi gören Uğur, iyileşebilmek için uygun donör bulunmasını bekliyor. Anne Bedevi Akyüz, koronavirüs salgını günlerinde oğluyla birlikte hastanede olduğunu belirtti, “Çok zor günler yaşadık, Allah kimsenin başına vermesin. Oğlum çok sıkılıyor, çok zor durumda. Şu anda ilik testi yapacaklar. Ben eşim ve 3 yaşındaki oğlumdan ilik aldılar. 3 ay süresi var, nakil olabilmesi için. Biz de insanlar bağış yapsın istiyoruz. Bizim çocuğumuza uymasa bile bekleyen binlerce çocuktan birine uysun. En yakın Kızılay’a gidip kök hücre bağışçısı olmalarını istiyorum. Çocuklara umut olsunlar” diye konuştu.

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